مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة الـ57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ

أكّد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنَّ القرعة العلنية لتحديد مواقع دور النشر تُنفَّذ وفق نظام متّبع منذ 3 سنوات لضمان العدالة والشفافية، موضحًا أنَّ اختيار المواقع يتمّ بطريقتين: الأولى للمساحات المميزة التي يحددها الناشر بنفسه، والثانية وتشمل 70% من المشاركين، إذ تُجرى قرعة علنية بحضور الناشرين وممثلي اتحاد الناشرين والهيئة المصرية العامة للكتاب، لضمان عدم وجود أي شبهة محاباة في توزيع الأماكن داخل الأجنحة.

وأشار مجاهد، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ التحضيرات للدورة الجديدة تسير على قدم وساق، مع برنامج ثقافي وفني ضخم يضم ندوات وورش عمل ولقاءات، بالإضافة إلى مشاركة أسماء بارزة من مصر والعالم العربي، مؤكّدًا أنَّه من المنتظر الانتهاء من جميع التجهيزات قبل منتصف الشهر، في إطار استعدادات مكثفة لإطلاق نسخة مميزة تليق بتاريخ المعرض.

وكشف المدير التنفيذي أنَّه أطلق شعار المعرض هذا العام لأول مرة، إذ أختير الأديب العالمي نجيب محفوظ «شخصية المعرض» بمناسبة مرور 20 عامًا على وفاته، مضيفا أن الشعار المختار هو عبارة موثقة قالها محفوظ في حوار صحفي عام 1991: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، مؤكدًا أهمية نسب العبارات الصحيحة إلى كبار الأدباء بعدما انتشرت الكثير من الأقوال المغلوطة المنسوبة إليهم.

وأعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة الناشر محمد رشاد، أن الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستُقام من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، ويفتح المعرض أمام الجمهور اعتبارًا من يوم 22 يناير.

وسيستمر المعرض في استقبال الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، مع تمديد الوقت إلى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة، وستقام الفعاليات في أرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأختير الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ ليكون «شخصية المعرض» لعام 2026، احتفاء بمرور عشرين عامًا على رحيله، وتكريما لمساهماته البارزة في الأدب العربي والعالمي.

وفي مجال كتاب الأطفال، أختير الفنان محيي الدين اللباد ليكون «شخصية معرض كتاب الطفل»، تقديرًا لإسهاماته في تشكيل وجدان أجيال من الأطفال من خلال رسوماته وأعماله. وستكون دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام.