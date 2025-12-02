المتهم بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني الأمريكي يدفع ببراءته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دفع المتهم بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني الأمريكي قرب البيت الأبيض، ببراءته من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتهمة الاعتداء.

وأدلى رحمن الله لاكانوال "29 عاما" أفغاني الجنسية، الذي تم إطلاق النار عليه أيضا، بإفادته خلال مثوله أمام المحكمة بواسطة دائرة الفيديو من فراشه بالمستشفى اليوم الثلاثاء.

وقدم محاميه إفادته ببراءته نيابة عنه في التهم المرتبطة بإطلاق النار الذي حدث في 26 نوفمبر، وأسفر عن مقتل الأخصائية سارة بيكستروم "20 عاما" وإصابة السيرجنت أندرو وولف "24 عاما".

وتحقق السلطات في دافع محتمل لما وصفته بأنه هجوم بأسلوب الكمائن.

ووصفت ممثلة ادعاء تدعى آرييل دين إطلاق النار بأنه "جريمة صادمة" وذكرت أنه يبدو أن لاكانوال "قطع أرجاء المدينة إلى حد ما" قبل أن يقترب من القوات ويطلق النار عليها.

وأمر قاضي التحقيق باحتجاز لاكانوال، مشيرا إلى "الرعب التام الذي نجم" عن أفعاله.