ترامب: لا أريد صوماليين في أمريكا وعليهم العودة إلى بلادهم وإصلاحها

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مطول لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه لا يريد مهاجرين صوماليين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سكان الدولة التي مزقتها الحرب في شرقي أفريقيا يعتمدون بشكل كبير على شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية ولا يضيفون سوى القليل للولايات المتحدة.

وجاء تعليق الرئيس بعد أيام من إعلان إدارته وقف جميع قرارات اللجوء في أعقاب إطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، المشتبه به في حادثة الأسبوع الماضي هو في الأصل من أفغانستان، لكن ترامب استغل اللحظة لإثارة تساؤلات حول مهاجرين من دول أخرى، بما في ذلك الصومال.

وقال: "إنهم لا يساهمون بشيء. الرعاية الاجتماعية تبلغ حوالي 88% أو نحو ذلك. إنهم لا يساهمون بشيء. لا أريدهم في بلدنا".

وأضاف: "بلدهم غير جيد لسبب ما. بلدكم كريه ولا نريده في بلدنا".