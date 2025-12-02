192 لاجئا أفغانيا يصلون من باكستان إلى ألمانيا على متن طائرة مستأجرة

لأول مرة منذ تغيير الحكومة في ألمانيا، وصل لاجئون أفغان، مدرجون على برنامج الإيواء الاتحادي، إلى ألمانيا عبر رحلة طيران مستأجرة.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، أوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة نقلت مجموعة اللاجئين الأفغان التي تضم 192 شخصا من العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى مطار مدينة إرفورت شرقي ألمانيا، ثم تم نقلهم لاحقاً إلى مخيم العبور الحدودي في فريدلاند بولاية ساكسونيا السفلى، ليتم توزيعهم لاحقًا على الولايات الألمانية.

ولا يزال أشخاص آخرون ممن حصلوا على موافقة لإيوائهم في ألمانيا ينتظرون مغادرة العاصمة الباكستانية.

وفي الأشهر الماضية، نُقل أفغان عدة مرات من إسلام آباد إلى ألمانيا عبر رحلات طيران مجدولة.

ووفقًا لوزارة الداخلية الاتحادية، فإن 62 من اللاجئين الأفغان من الحاصلين على موافقة لإيوائهم في ألمانيا قبلوا عرضًا يقضي بسحب طلب قبولهم مقابل الحصول على مبلغ مالي.

ولا تزال هناك محادثات جارية مع أشخاص آخرين من الأفغان بهذا الشأن.

وهناك من بين اللاجئين الأفغان الذين ما زالوا يأملون في مغادرة باكستان إلى ألمانيا، موظفون محليون سابقون كانوا يعملون لصالح مؤسسات ألمانية وذلك قبل عودة طالبان إلى السلطة قبل أكثر من أربع سنوات، ويتواجد هؤلاء الموظفون في باكستان برفقة أفراد عائلاتهم.

كانت باكستان منحت الحكومة الألمانية مهلة حتى نهاية العام لاستكمال إجراءات إيواء هؤلاء اللاجئين.

وبعد ذلك، تعتزم الحكومة الباكستانية ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى أفغانستان، غير أن الحكومة الألمانية تفترض أن إيواء هؤلاء اللاجئين الحاصلين على موافقة من السلطات الألمانية سيظل متاحا أيضا في مطلع العام المقبل.

وكانت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، أوقفت في مايو الماضي برنامج الإيواء المخصص للأفغان الذين تصنفهم برلين على أنهم معرضون للخطر بشكل خاص.

وكان البرنامج يهدف إلى إيواء أفغان يخشون الاضطهاد من جانب حركة طالبان على سبيل المثال محامون وصحفيون كانوا مشغولين بقضايا حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك إلى جانب الموظفين المحليين السابقين لدى المؤسسات الألمانية وأفراد عائلاتهم.

وكانت الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس، نظمت عدة رحلات مستأجرة لنقل مجموعات من الأفغان الحاصلين على موافقة إيواء.