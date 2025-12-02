افتتاح معرضين جديدين للفنانتين بريت بطرس غالي وأماني موسى

تستعد الساحة الفنية لعدد من المعارض الفن التشكيلي المميزة يوم السبت الموافق 6 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث سيتم الكشف عن أحدث مجموعة فنية للفنانة بريت بطرس غالي في معرض تحت عنوان "همسات فجر جديد".

تكشف هذه المجموعة عن تحول واضح في لغتها التشكيلية، عبر خفة وإشراق وتجدد روحي مرتبط بإيقاعات الطبيعة، وتتميز الأعمال بضربات واسعة وطبقات لونية نابضة وأشكال نباتية متوهجة، في مواصلة لدفع حدود التجريد مع الحفاظ على العمق العاطفي المميز لأعمالها.

وتأتي هذه الفعالية بعد مسيرة فنية تمتد لأكثر من ٦٥ عامًا، قدمت خلالها بريت أعمالها في متاحف ومؤسسات ثقافية كبرى حول العالم، إضافةً إلى معارض فردية بارزة في لندن وبرلين خلال العامين الماضيين. ورغم حضورها العالمي، ما تزال بريت متجذّرة في مصر التي احتضنت رحلتها الإبداعية لأكثر من ستة عقود.

ويتزامن هذا الافتتاح مع معرض الفنانة أماني موسى بعنوان "رؤى مدينة لا تتوقف" والذي فيه تُوسّع أماني آفاقها الفنية بالاستناد إلى مشروع عملت عليه على مدار العقد الماضي، مستكشفة مدينة دائمة التغير.

ومن خلال تأرجحها بين ما هو فردي وجماعي، وخاص وعام، تطوّر ممارسة فنية متصلة بتجربتها اليومية مع المدينة ومحيطها الشخصي.

وتقدم أماني سلسلة أعمال تعكس حميمية لا تُمحى، وتتماهى مع طموح التغيير الذي تعيشه. وتتخطى هذه الأعمال حدود المنظور والوسائط المحددة، حيث تقترب الفنانة من عناصر البيئة الحضرية المختلفة من منظور مُبهم يفتح المجال لقراءات متعددة.

أماني موسى هي فنانة مصرية مقيمة في القاهرة، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة من قسم الجرافيك بجامعة حلوان. يتجلى أسلوبها في تجربتها مع القاهرة وحياة المدينة، حيث تستخلص السمات الأصيلة لفن الطباعة وتوسع احتمالاته التعبيرية عبر وسائط متعددة، مقدمة مناظر طبيعية معاصرة تحمل مشاعرها وقصصها وتعبر عن تدفق وصخب وطاقة الحياة التي تُجسّد المدينة.