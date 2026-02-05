انتقد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وسائل الإعلام والسياسيين الذين يربطون جيفري إبستين بروسيا، مؤكدا أنها محاولة يائسة لـ"إنقاذ العصابة الليبرالية الفاسدة".



وكتب دميترييف على منصة "إكس": "تابعوا الصحفيين والخبراء والسياسيين وممثلي وسائل الإعلام من 'الدولة العميقة' الذين يحاولون يائسين إنقاذ العصابة الليبرالية الفاسدة من خلال الترويج لرواية كاذبة عن صلات إبستين بروسيا. إنهم يكشفون عن أنفسهم بأنفسهم من خلال هذا التزوير المنسق جيدا".

ورد دميترييف بشكل ساخر على تصريحات رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، الذي قال سابقا إن إبستين ربما كان "جاسوسا روسيا". وكتب المسؤول الروسي: "يجب على روسيا بدء تحقيق لمعرفة ما إذا كان رئيس وزراء بولندا توسك أخا بالسر أو ابنا لإبستين. أليسا متشابهين؟".

وأشار في منشور سابق إلى أن "عصابة إبستين الشيطانية استفادت من الانقلاب في أوكرانيا"، دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم هذه الادعاءات.

يأتي هذا في أعقاب نشر وثائق جديدة تتعلق بقضية إبستين، حيث أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش في 30 يناير اكتمال نشر المواد، والتي تجاوز حجمها الإجمالي 3.5 مليون ملف، شملت مستندات ورسائل بريد إلكتروني ومواد فوتوغرافية وفيديو مرتبطة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالجنس التي ارتكبها المالي الراحل.



يُذكر أن إبستين أُتهم في الولايات المتحدة عام 2019 بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي والتآمر لارتكاب هذه الجرائم، حيث اتهمته السلطات الأمريكية بإقامة علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات وتجنيد ضحايا جدد، وبعضهن لم يتجاوزن الرابعة عشرة من العمر، وفي يوليو من ذلك العام، توفي في السجن، وخلص تحقيق إلى أن وفاته كانت انتحارا.