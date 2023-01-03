البورصة: نعتزم إطلاق مؤشر يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة، إننا نعتزم إطلاق مؤشر لاسهم الشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لجذب المستثمرين العرب والخليجين.



وأضاف رئيس البورصة خلال مؤتمر حصاد عام 2022 الذي عقد اليوم، أننا نعتزم قيام بعدد من الجولات الترويجية بالمملكة العربية السعودية وجولة ترويجية جديدة بالإمارات خلال العام الحالي.



وذكر رئيس البورصة أن خلال العام الماضي قامت البورصة المصرية بجولة ترويجية في كل من أبو ظبي ودبي، والتي تضمنت لقاء مع عدد من المستثمرين وصناديق الاستثمار و4 مؤسسات عالمية، بالإضافة إلى بعد الافراد ذوي الملاءة المالية.



وأوضح رئيس البورصة أن إجمالي صافي تعاملات المؤسسات الإماراتية ارتفع خلال الفترة من 18 أكتوبر الماضي حتى 15 نوفمبر الماضي بلغ 398.45 مليون جنيه، بعد قرار تحرير سعر الصرف مقابل 242.6 مليون جنيه خلال الفترة 18 سبتمبر حتى 17 أكتوبر الماضي.