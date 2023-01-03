تذبذب أسعار الغاز في أوروبا

بدأت أسعار الغاز الطبيعي تعاملات العام الجديد في أوروبا اليوم الاثنين بارتفاع طفيف، في الوقت الذي يواجه فيه المتعاملون نقص السيولة النقدية بسبب عطلة رأس السنة الميلادية وتوقعات الطقس المعتدل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفعت اليوم الاثنين، بعد تراجعها في بدايةالتعاملات لأقل مستوياتها منذ ما قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وفي حين تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين، مازالت أوروبا في حاجة للتعامل مع مخزوناتها من الغاز الطبيعي بحرص خلال فصل الشتاء.

وأضافت بلومبرج أنه بعد عام من التقلبات الحادة ،عندما وصلت أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية في بداية الحرب الأوكرانية، مازال عام 2023 يمثل اختبارات جديدة للقارة الأوروبية التي تحاول البحث عن بدائل لتوقف الإمدادات الروسية. في الوقت نفسه ساعدت واردات الغاز الطبيعي المسال في خفض أسعار العقود القياسية بنسبة 47% تقريبا، خلال ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه كان حجم التعاملات اليوم محدودة نظرا لوجود عطلة رسمية في بريطانيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية في ختام التعاملات بنسبة 9ر0% إلى 02ر77 يورو لكل ميجاوات/ساعة.