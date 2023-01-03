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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء يشهد بعض التلقبات الجوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن أهم هذه التقلبات هو سقوط الأمطار؛ تأثرا بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن هذا المنخفض يؤثر على أغلب المناطق الشمالية وتحديدا السواحل الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على أغلب المناطق الشمالية.

وأوضحت أن كميات الأمطار ستتراوح بين المتوسطة إلى الغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ونوهت بأن هذه الأمطار ستكون رعدية، على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأفادت بامتداد الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وبعض المناطق من سيناء مدن القناة وستكون خفيفة إلى متوسطة.

وصرحت بأن الأمطار قد تمتد أيضا خلال فترات المساء لتشمل بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وستكون أمطارا خفيفة ورعدية.

ولخصت بأن أغلب مناطق الجمهورية تشهد اليوم هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على فترات متقطعة من اليوم.