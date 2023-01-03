إقامة قداس لوداع البابا الفخري بنديكت السادس عشر في أبرشيته الألمانية السابقة

من المقرر إقامة قداس لتوديع البابا الفخري الراحل بنديكت السادس عشر في أبرشيته الألمانية السابقة الخاصة بمنطقتي ميونخ وفرايزينج، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان البابا الفخري الراحل، المولود باسم يوزيف راتسينجر، رئيس أساقفة ميونخ وفرازينج خلال الفترة من عام 1977 حتى عام 1982. ومن المتوقع أن يقيم الكاردينال الحالي راينهارد ماركس القداس لسلفه في كاتدرائية "ليبفراوندوم".

وبحسب بيانات الأبرشية، تم أيضا إنشاء موقع تذكاري هناك حيث يمكن للناس إحياء ذكرى البابا الفخري الراحل. وتوجد مثل هذه الأماكن أيضا في كاتدرائية سانت ماري في فرازينج وفي كنيسة أبرشية سانت أوزفالد في تراونشتاين، وهي الكنيسة التي احتفل فيها راتسينجر بقداسه الأول بعد رسامته في عام 1951.

ويرقد جثمان بنديكت السادس عشر في كنيسة القديس بطرس في روما بعد وفاته عشية رأس السنة الجديدة. ومن المخطط إقامة قداسات جنائزية في العديد من الأبرشيات الألمانية.

ومن المقرر أن تتم مراسم جنازته في ساحة القديس بطرس صباح بعد غد الخميس، يليها الدفن في كاتدرائية القديس بطرس.