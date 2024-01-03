 فرنسا تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو لتهجير الفلسطينيين من غزة


نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 6:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 6:10 م

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات في القطاع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات.

وكان بن غفير دعا الاثنين الماضي إلى عودة المستوطنين إلى غزة، وتهجير الفلسطينيين، غداة دعوة مماثلة أطلقها الوزير سموتريتش.

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