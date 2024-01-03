«علوم البحار» يستعرض خطة مجابهة مخاطر موجات التسونامي في الإسكندرية

استعرض الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عرضًا تقديميًا لشرح مخاطر موجات التسونامي، وكيفية حدوثه والإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة تلك المخاطر التي قد تهدد السواحل المصرية وبخاصة مدينة الإسكندرية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا بمحافظة الإسكندرية؛ لدراسة الموضوعات المتعلقة بالمد البحري على سواحل مدينة الإسكندرية، والذي ترأسه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية من مخاطر موجات تسونامي.

من جانبه استعرض الأستاذ الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، الدراسات التي يجريها المعهد في هذا المجال وما يمتلكه من أجهزة رصد وقياس وبرامج لعمل النماذج الخاصة بموجات التسونامي، وتحديد الأماكن الأكثر تهديدا.

كما عرض خرائط المحاكاة الخاصة بغرق الأماكن المهددة من ساحل مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى شرح آليات الإنذار المبكر الممكن اتباعها، وطرق الإبلاغ والتحذير على مختلف المستويات الاستراتيجية والتنفيذية، وذلك في إطار وضع خطة شاملة للحماية، والحد من مخاطر موجات التسونامي المحتملة على سواحل الإسكندرية.

وأوضح أن مدينة الإسكندرية قد تعرضت للغرق بسبب موجات التسونامي خلال عامي 365م و1303م، وذلك إثر الزلازل المدمرة التي حدثت بالبحر المتوسط خلال تلك الأعوام، وبالرغم من ذلك فإن احتمالية حدوث تسونامي ضعيفة، لكن لا بد من وضع برامج للتوعية للمواطنين، وخطة شاملة الاستعدادات لموجات التسونامي لتكون بمثابة منظومة الإنذار المبكر لحماية شواطئ الإسكندرية، وهذا ما يقوم به المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

وقال إن محافظة الإسكندرية تولى اهتمامًا كبيرًا للاستعداد المسبق لأي مخاطر طبيعية قد تتعرض لها المحافظة، وأهمية رصد الأماكن الأكثر عرضة للخطر للعمل على وضع خطط مسبقة للحد من المخاطر في حال التعرض لأي كوارث طبيعية.

جاء ذاك بحضور أعضاء اللجنة دكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، ودكتورة سوزان الغرباوي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار ودكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، دكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف، مصطفى عرابي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الإسكندرية، المهندسة آية جمال معاون محافظ الإسكندرية، المهندسة نيفين الليثي مسئول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة ومقرر اللجنة ممثلي الجهات والهيئات المعنية.