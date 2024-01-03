السيسي خلال اتصالا مع رئيس الكونغو الديمقراطي يؤكد حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي"، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجهاً بالشكر على الدعم اللوجيستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو.

وأكد أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة.

ومن جانبه توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.