أسعار الذهب ترتفع عالميا بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بدعم من تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2061.78 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب 13 بالمئة في 2023، وسجل أول مكسب سنوي منذ 2020، ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 982.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1095.21 دولار.