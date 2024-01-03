الولايات المتحدة تنفي ضلوعها في انفجاري إيران

رفضت الولايات المتحدة، تلميحات بأنها وحليفتها إسرائيل تقفان وراء التفجيرين اللذين وقعا في إيران، صباح اليوم الأربعاء، قرب ضريح قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة لم تشارك في الأمر بأي شكل من الأشكال، وأي إشارة إلى عكس ذلك أمر مثير للسخرية".



وأضاف ميلر "ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن إسرائيل متورطة في هذا الانفجار".



وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئولون إيرانيون إن التفجيرين أوديا بحياة أكثر من 100 شخص وأصابا العشرات في مقبرة بمحافظة كرمان خلال مراسم إحياء ذكرى سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية عام 2020.



على صعيد آخر، أكد ميلر أن واشنطن لم يتم إبلاغها مسبقا بالهجوم الذي وقع جنوب بيروت أمس، والذي راح ضحيته قيادي بحماس وقياديين قساميين، كما نفى العلم بضلوع إسرائيل في الأمر.



وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة لجبهات أخرى.