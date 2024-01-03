رئيس وزراء فلسطين يطالب بإسقاط الطعام على غزة بالمظلات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة.

جاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف: «في غزة.. أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور.. 89 يوما من التجويع لغرض القتل، حتى حسابات السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان لقوت يومه ضربتها إسرائيل بمدفع الإجرام».

وتابع: «الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام».

وأكد أنّ المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول له، متابعا: «فالاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعا، ومجرم بمنع وصول الطعام».

ودعا العالم لإسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام.

واستكمل: «ما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعلى العالم أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك».