برلماني يطالب بعدم إدراج أراضي سيناء ضمن مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية

طالب النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، بعدم إدراج أراضي سيناء ضمن مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية في دعم الاستثمار، المقدم من الحكومة.

وأكد أباظة، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، أهمية مشروع القانون في دعم الاستثمار، قائلا: "لكن يجب الأخذ في الاعتبار مقتضيات الأمن القومي".

وشدد على ضرورة ألا يشمل القانون أراضي سيناء؛ لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، كما لفت إلى ضرورة التأكد من المستثمر الذي يحصل على هذه الأراضي؛ لضمان عدم منح الأراضي لأي مستثمر له أصول يهودية، مشيرًا إلى حساسية ما يتعلق بالأراضي في سيناء.

وطمأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأعضاء بشأن تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار، مؤكدًا مراعاة الجوانب التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

وقال الفيومي، "إن هناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضي في حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليه"، مضيفًا "ما يخص الأمن القومي لا جدال فيه من أجل الحفاظ على الوطن".