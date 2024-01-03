الخارجية الألمانية تعرب عن رفضها لدعوات مسئولين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، رفضها لدعوات المسئولين الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين، واعتبرتها «غير مفيدة».

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إنه «لا يجب طرد الفلسطينيين من غزة، ولا يجب تقليص مساحة القطاع»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد رفض بلاده بأشد العبارات تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية «غير المفيدة» بشأن تهجير سكان غزة.

وجدد الالتزام بحل الدولتين لأنه «النموذج الوحيد والمستدام للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

ورفض وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في إسرائيل، الأربعاء، انتقادات أمريكية لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير المالية زعمه أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يؤيدون ما سماه حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى.

وأضاف: «المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على استمرار هذا الواقع في غزة، نحن مطالبون بإعادة التفكير والمشاركة مع أصدقائنا في المجتمع الدولي».

وتابع: «إذا كان هناك في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي وليس مليونين، فإن الحديث برمته في (اليوم التالي) سيبدو مختلفا»، وفق وكالة الأناضول.

وسموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو مستوطن بالضفة الغربية وداعم للاستيطان.

وفي 2005، عارض سموتريتش الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من غزة، ودعا في الأسابيع الأخيرة لإعادة الاستيطان إلى القطاع.

وجاهر سموتريتش وصديقه بن غفير زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال بن غفير عبر منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «نقدر حقا الولايات المتحدة، ولكن مع كل الاحترام الواجب، لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي».

وأضاف: «الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لإسرائيل».

وتابع: «هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح لسكان القطاع بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمان وحماية جنود الجيش الإسرائيلي»، وفق زعمه.