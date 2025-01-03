رطوبة عالية وطقس سيء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، طقسًا غائمًا جزئيًا مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بسبب الرطوبة العالية التي أثرت على مختلف أنحاء المحافظة، خاصة في المدن الساحلية والطريق الصحراوي. وقد أسهمت هذه الظروف الجوية في خلو الشوارع من المارة بسبب برودة الطقس، خاصة في مناطق إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة في نطاق كل وحدة محلية، والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات المطلوبة أثناء نقل المواطنين إلى المحافظات المجاورة في ظل الطقس السيء والرياح الشديدة.

كما طالبت عازر رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والحماية المدنية والإسعاف، بضرورة جاهزية جميع المعدات والمتابعة المستمرة والدورية، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، وكذلك منسوب الترع والمصارف؛ لمواجهة أي ظروف طارئة وتوفير المعدات اللازمة لذلك.