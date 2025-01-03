توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها اليوم، أنه يسود ليلًا وفي الصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 19 10

العاصمة الإدارية 20 10

الإسكندرية 20 10

شرم الشيخ 22 12

أسوان 25 09

الأقصر 25 07