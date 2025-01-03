 ارتفاع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم - بوابة الشروق
الجمعة 3 يناير 2025 6:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم

اليوان الصيني
اليوان الصيني

نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 6:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 6:30 ص

سجل اليوان الصيني ارتفاعا أمام الدولار في تعاملات اليوم الجمعة، وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب (المركزي) الصيني 1878ر7 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 1 بيب صيني عن مستواه في ختام تعاملات الأمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك