قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا في كأس مصر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة طنطا في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.
وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد.
خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - حاتم سكر - إبراهيم النجعاوي.
خط الوسط: عماد حمدي - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - محمد خطاري - نادر فرج - عمر القط - علي الملواني - إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - محمد وجدي.
خط الهجوم: نادر فرج - حسن صابر - إريك تراوري - محمد زيدان - عمرو سعيد.