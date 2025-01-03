 قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا في كأس مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا في كأس مصر

محمد جلال
نشر في: الجمعة 3 يناير 2025 - 6:16 م | آخر تحديث: الجمعة 3 يناير 2025 - 6:16 م

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة طنطا في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الله محمد - محمد عمار - عبد الكريم مصطفى - حاتم سكر - إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: عماد حمدي - هشام محمد - عبد الرحمن الدح - محمد عبد السميع - عبد الله السعيد - محمد خطاري - نادر فرج - عمر القط - علي الملواني - إبراهيم عبد العال - عبد الرحمن كتكوت - محمد وجدي.

خط الهجوم: نادر فرج - حسن صابر - إريك تراوري - محمد زيدان - عمرو سعيد.


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