الأوقاف تطلق قوافل دعوية ومجالس فقهية في مساجد شمال سيناء

انطلقت، اليوم الجمعة، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية إلى مساجد محافظة شمال سيناء، حيث زار علماء القافلة مساجد الشيخ زويد، الجورة، ورفح.

وتضم القافلة سبعة من علماء الأزهر الشريف، وعشرة من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث تم تناول موضوعين مهمين في الخطبتين: "فما ظنكم برب العالمين (صناعة الأمل)" في الخطبة الأولى، و"معالجة مشكلات الصيادين والتكيف مع الضغوط الاقتصادية" في الخطبة الثانية.

وفي سياق آخر، تعقد مديرية أوقاف شمال سيناء يوم غد السبت بعد صلاة العشاء (22) مجلسًا فقهيا بجميع مراكز المحافظة بعنوان "أحكام التيمم وشروطه ومبطلاته".

ويأتي تنفيذ هذه المجالس الفقهية في إطار خطة وزارة الأوقاف لتنظيم عدد (123) مجلسًا فقهياً على مستوى المديريات الإقليمية.