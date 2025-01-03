الاحتلال يطالب بإخلاء المستشفى الإندونيسي

أفادت شبكة الجزيرة نت الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطالب الموجودين بالمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بإخلائه فورا.

وذكرت "الجزيرة نت" أن المحاصرين في المستشفى الإندونيسي معظمهم نساء وأطفال وبعضهم مصابون لا يستطيعون الحركة نهائيا، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق نيرانها في محيط المستشفى.

وتأتي عملية إخلاء المستشفى الإندونيسي واستهداف المستشفيات الأخرى القريبة، بينما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته شمالي قطاع غزة.

ومنذ الخامس من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين وتهجير عشرات الآلاف، في حين قتل 40 جنديا إسرائيليا على يد المقاومة الفلسطينية خلال هذه المدة، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية.