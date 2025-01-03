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يواصل المخرج العالمي كريستوفر نولان، حاليا تصوير أحدث افلامه السينمائية "الأوديسية" The Odyssey، والمقصود بها تلك القصيدة الملحمية اليونانية القديمة لهوميروس.

وتداولت وكالات أنباء أن يكون فيلم "الأوديسية" هو الأعلى تكلفة وإنتاجا في تاريخ المخرج المعروف، بتكلفة ستبلغ 250 مليون دولار تقريبا، متفوقا بذلك على فيلم "صحوة فارس الظلام" The dark knight rises.

ويشارك في بطولة فيلم "الأوديسية" مجموعة ضخمة من النجوم أبرزهم توم هولاند ومات ديمون وزندايا وتشارلز ثيرون وآن هاثاوي وروبرت باتينسون. ومن المقرر طرحه تجاريا في دور العرض السينمائية يوليو 2026.

يذكر أن كريستوفر نولان من أهم مخرجي هوليود وله عدة أعمال ناجحة عالميا لعل أبرزها "فارس الظلام" و"صحوة فارس الظلام" الذي قام ببطولته كريستيان بيل، و Interstellar وtenet بطولة روبرت باتينسون و Inception بطولة ليوناردو دي كابريو، وحاز أخيرا على أوسكار أحسن مخرج عن فيلم أوبنهايمر بطولة كيليان مورفي الذي جسد فيها حياة أوبنهايمر مخترع القنبلة الذرية.

أما ملحمة الأوديسية، فهي ملحمة يونانية قديمة منسوبة للشاعر هوميروس وتم تقسبمها بين 24 كتابا.