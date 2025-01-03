حملة لإزالة التعديات واستعادة المظهر الحضاري في فارسكور

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة فارسكور، التابعة لمحافظة دمياط، حملة مكثفة للتصدي لظاهرة الإشغالات والمخالفات والتعديات، بالتعاون مع شرطة المرافق، بهدف إزالة التجاوزات التي تشوه المظهر الحضاري للطرق والميادين الرئيسية بالمدينة.

وأوضح بيان أصدره مجلس مدينة فارسكور اليوم، أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على أملاك الدولة، ورفع العوائق التي تخالف قوانين الإشغال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً استمرار المتابعة والرقابة على ظاهرة الإشغالات وكل ما يسيء للمظهر العام، مع الالتزام باتباع القوانين المنظمة للطرق وأملاك الدولة.

كما شدد مجلس مدينة فارسكور على عدم التهاون مع المخالفات، والتصدي لها بكل حزم لضمان عودة الانضباط والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة. إلى جانب الإجراءات الميدانية، أكدت الأجهزة التنفيذية على أهمية تكثيف جهود التوعية بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، مشددة على أن الهدف ليس فقط إزالة الإشغالات، ولكن تعزيز ثقافة الحفاظ على المظهر الحضاري وحماية أملاك الدولة، بما يضمن استدامة الانضباط والالتزام في الشوارع والميادين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي الحاسم للإشغالات والتعديات.