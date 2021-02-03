قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة مستمرة في العمل وتيسير الرحلات، بالرغم من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها العالمية، لافتًا إلى أن حركة الطيران تتراوح ما بين 40% إلى 50%.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تقدم تخفيضات على تذاكر الطيران الداخلي تصل إلى 50% ضمن مبادرة «شتي في مصر»، وذلك من أجل تنشيط حركة السياحة الداخلية.

وفي سياق آخر، نعى المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذي وافته المنية بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000، مؤكدًا أن الراحل على المستوى المهني أو الفني من خيرة المهندسين في الشركة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الراحل كان يتمتع بشعبية كبيرة وحب كبير من العاملين في مجال الصيانة بالشركة، قائلًا إن وفاته كانت مفاجأة وصدمة للجميع.

وذكر أن «توفيق» كان مثالًا للوفاء والإخلاص في العمل، وترك أثرًا في جميع العاملين، متابعًا: «كان خلوقًا ويستحق المحبة من جميع العاملين بها».

وتوفي المهندس أبو طالب توفيق، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بعد تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000، وتم نقله إلى مستشفى مصر للطيران، وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.