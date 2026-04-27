رئيس مجلس الشيوخ يهنئ عمال مصر بعيدهم: أنتم صُنّاع الحاضر ورسمتم ملامح المستقبل

قال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال، إن الأيام القليلة المقبلة تفصلنا عن الأول من مايو، يوم الوفاء والتكريم لعمال مصر الأجلاء.

وأضاف: «من فوق هذا المنبر، أقدم لهم باسمي واسمكم جميعًا تحية إجلال وتقدير لجهودهم العظيمة التي يبذلونها بكل تفانٍ وإخلاص في ميادين العمل والإنتاج، فهم يصنعون الحاضر ويرسمون ملامح المستقبل».

وأوضح أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع يعكس حجم الجهد الذي يبذله عمال مصر، حيث تحولت الأحلام إلى مشروعات قومية كبرى في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، إلى جانب إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وشبكات طرق وكباري تسهم في تسهيل الحركة واختصار المسافات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تؤمن بأن العامل هو المحور الحقيقي للتنمية والقلب النابض لعجلة الإنتاج، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لعمال مصر، من خلال تشريعات تحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية، إلى جانب العمل المستمر على تحسين الأجور، وتقديم حزم من الرعاية الاجتماعية والصحية، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن إعداد برامج متطورة للتدريب وتأهيل الكوادر.

وفي ختام كلمته، رفع رئيس المجلس أسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى عمال مصر، داعيًا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يظلوا دائمًا نموذجًا مشرفًا في مسيرة بناء الوطن.