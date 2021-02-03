أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك أن النادي الأهلي يمر بأزمة مالية مثل القلعة البيضاء وكل أندية مصر فى هذا التوقيت.

وقال عبدالله فى تصريحات تليفزيونية له مساء الثلاثاء:لا أود الحديث عن الأهلي ونحن نحترم الأخرين ، ولكني أؤكد أن كل أندية مصر تعاني من أزمة مالية بما فيها النادي الأهلي ، ونعمل فى الزمالك فى الوقت الحالي على إعداد خطة لنادي الزمالك من أجل الاستدامة المالية وإنهاء الأزمات المادية في الفترة المُقبلة، وستسير كل الأندية على دربنا لأن الزمالك هو النادي الرائد والقائد".



وتحدث عبدالله عن أزمة التجديد للدولي التونسي فرجاني ساسي قائلاً :"جماهير الزمالك تثق في اللاعب وفي إدارة النادي، نؤكد أن فرجاني سيجدد عقده ويستمر مع نادي الزمالك، واللاعب لم يُصرح من قبل أنه سيرحل والإدارة لم تصدر بيانات عن عدم تجديد اللاعب".

وأوضح أن الزمالك صحح مسار أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لأن من بين أسباب الأزمات المالية للأندية في الوقت الحالي هي الأسعار المرتفعة للغاية للاعبين

وعن تعثر الزمالك في الدوري بالخسارة أمام غزل المحلة قال إبراهيم :"الزمالك لا ينزف نقاط مثلما يُقال، ما زلنا في صدارة الدوري حتى الآن، واللاعبون عازمون على الفوز بالبطولة لإسعاد جماهير نادي الزمالك هذا الموسم".

واختتم إبرهيم عبدالله تصريحاته قائلا أن اللواءعماد عبد العزيز بذل مجهوداً كبيراً في الفترة السابقة من أجل إنشاء استاد لنادي الزمالك، ونحن لا نعلن عن شيء قبل أن ننتهي من كافة الإجراءات المتعلقة به، ونعمل في الوقت الحالي على تنمية موارد