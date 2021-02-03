 فيديو.. رانيا محمود ياسين: لم نضع لافتة «عاش هنا» على منزل والدى القديم بسبب هدمه - بوابة الشروق
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فيديو.. رانيا محمود ياسين: لم نضع لافتة «عاش هنا» على منزل والدى القديم بسبب هدمه

رانيا محمود ياسين ارشيفية
رانيا محمود ياسين ارشيفية

نشر في: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 فبراير 2021 - 2:43 ص

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على لافتة «عاش هنا»، التي تم وضعها على منزل والدها قائلة: «هذا المتوقع من الدولة ومن جمهوره ومحبينه».

وقالت «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، اليوم الثلاثاء، إن جمهور الوطن العربي كان سندًا كبيرًا لعائلتها بعد رحيل الفنان محمود ياسين.

وأشارت الفنانة رانيا محمود ياسين، إلى أن سبب وضع اللافتة على منزل العائلة الجديد بمنطقة الشيخ زايد، هو هدم المنزل القديم الذي كان يعيش فيه والدها بمنطقة الهرم.

يذكر أن هيئة التنسيق الحضاري، قد وضعت لافتة كُتب عليها «عاش هنا»، على منزل الفنان الراحل محمود ياسين، ضمن مشروع الهيئة لتخليد أسماء المبدعين.

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