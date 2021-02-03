أردوغان يهدد بقمع الاحتجاجات ضد رئيس جامعة البوسفور

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء من أنه سيقمع أي محاولة لتمديد الاحتجاجات المستمرة منذ شهر ضد تعيينه رئيسا جديدا لإحدى أبرز جامعات اسطنبول، واصفا الطلاب المحتجين بأنهم "أعضاء جماعات إرهابية."



وقال أردوغان "مثلما أرسلنا الإرهابيين إلى قبورهم.. سنواصل فعل الشيء نفسه في كل مكان آخر"، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد المتمردين الموالين للأكراد في جنوب شرق البلاد.



وتابع أردوغان إن حكومته "لن تسمح أبدا للإرهابيين بالسيطرة على هذا البلد".



وأضاف أردوغان: "لن تمر هذه الدولة مجددا بحادث جيزي /آخر/"، مشبها هذه الاحتجاجات، بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2013 ضد خططه لمشروع إعادة تطوير في حديقة جيزي في اسطنبول.



وجاءت تصريحات أردوغان الصارمة في أعقاب اعتقالات واشتباكات جماعية بين الشرطة والمتظاهرين في اسطنبول وأنقرة أمس الثلاثاء، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مئات المتظاهرين السلميين.



وقال مكتب محافظ اسطنبول إن 29 شخصا ما زالوا رهن الاحتجاز بينما تم الإفراج عن 65 بعد احتجاجات أمس.



ويرفض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعيين أردوغان لمليح بولو ، المقرب من الحزب الحاكم، رئيسا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول ويطالبون باستقالته.