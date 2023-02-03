الرئيس الأوكراني: ينبغي أن تمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي روسيا من بناء قدراتها العسكرية مجددا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ينبغي أن تهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا إلى ضمان ألا يكون بإمكان موسكو بناء قدراتها العسكرية مجددًا.

وأضاف زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بعد قمة عقدت في العاصمة الأوكرانية كييف - أن أوكرانيا ستحارب من أجل التمسك بمدينة أرتيموفسك التي وصفها بـ "القلعة" شرقي البلاد لأطول فترة ممكنة.

كما حث الغرب على توفير أسلحة بعيدة المدى لمساعدة كييف على إخراج القوات الروسية من منطقة دونباس، مشددًا على دعوة بلاده إلى إجراء مفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

وتابع: "هدفنا واضع للغاية، وهو بدء مفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ولن نفقد يومًا واحدًا في عملنا دون جعل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أكثر تقاربا".

بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي، وأن الاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا، مشددًا على دعم تكامل أوكرانيا الوثيق مع التكتل.

وقال ميشيل موجهًا حديثه إلى زيلينسكي: "الاتحاد الأوروبي معك اليوم، وسيكون معك ومع شعبك غدًا".