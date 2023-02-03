وزير التنمية المحلية يستعرض مع محافظ دمياط الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

عوض: 77% نسبة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في دمياط

استعرض وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مع محافظ دمياط، منال عوض، بمقر الوزارة، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي تبلغ تكلفتها 440 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ووجه آمنة، خلال اللقاء، بزيادة معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة لها.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يجري تنفيذها فى 28 قرية بمركز كفر سعد، وسيتم تنفيذ أكثر من 800 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والتعليم وتحسين البيئة والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المحلية والخاصة بتنفيذ 9 أسواق و11 موقفا و5 وحدات إطفاء.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في دمياط بلغت أكثر من 77% وجار المتابعة للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدة أن هناك متابعة وزيارات ميدانية تقوم بها لمتابعة تلك المشروعات على أرض الواقع.

وأشارت إلى افتتاحها عدد من معارض "أهلاً رمضان" خلال الأسبوعين الماضيين في مدن دمياط وكفر سعد والروضة والزرقا والتي تشهد إقبال كبير من المواطنين بسبب جودة السلع وأسعارها المنخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والتي تتضمن الخضروات والفاكهة واللحوم والمجمدات والسكر والأرز والمكرونة، مشيرة إلى أنه جار إنشاء عدد جديد من المعارض في باقى مدن المحافظة والقرى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديريات التموين وبعض كبار التجار.

وطالب الوزير بضرورة الاستمرار في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتصدي لمحاولات احتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

وفى ختام الاجتماع ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ دمياط جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الملف المهم.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والإزالة الفورية لجميع أعمال البناء المخالف.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى تلقيها بصورة أسبوعية تقارير حول جميع الحالات التي يتم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الحالات وعدم السماح بأى تقصير في هذا الملف والتصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.