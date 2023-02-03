 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 فبراير 2023 - 11:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 فبراير 2023 - 11:01 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 فلسطينيين، خلال حملات دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة عقابا، شمال طوباس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت فلسطينينيين اثنين، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل، خلال مواجهات اندلعت أمس في المخيم، كما اعتقلت آخر من قرية مسلية جنوب جنين عقب اقتحام منزل ذويه.


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