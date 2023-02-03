وزير خارجية بولندا يبحث أمن الطاقة ودعم أوكرانيا وقضايا أخرى خلال زيارة إلى السويد

بحث وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، مع رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين، خلال زيارة إلى السويد تستغرق يومين، أمن الطاقة ودعم أوكرانيا والعقوبات المفروضة ضد روسيا ورئاسة السويد للاتحاد الأوروبي.

وقال راو -في تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه أمس برئيس البرلمان السويدي في استوكهولم أوردها (راديو بولندا) اليوم الجمعة- إن "السويد لديها أدوات محددة إذا، ما تم استغلالها على نحو جيد وبطريقة ماهرة، قد تؤدي، في ظل ظروف مواتية، إلى بدء عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف راو أن هذا الأمر سيتطلب عزما من السويد ودعما من الدول الأعضاء التي لديها تفكير مماثل.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية البولندي في وقت لاحق اليوم بنظيره السويدي توبياس بيلستروم في الوقت الذي تسعى فيه وارسو إلى طمأنة استوكهولم بشأن دعمها لمساعى السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

كانت السويد قد تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لستة أشهر من جمهورية التشيك في أول يناير الماضي.