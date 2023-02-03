زيلينسكي يدعو إلى زيادة الضغط على روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي

في ضوء الوضع الصعب في أوكرانيا- وخاصة في شرق البلاد- كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوته لزيادة الضغط على روسيا قبل قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي من المقرر أن تعقد في كييف اليوم الجمعة.

وقال في خطابه المسائي يوم الخميس إن هزيمة روسيا متوقعة من الناحية الاستراتيجية. لكن من الناحية التكتيكية، لا يزال لديهم الموارد لمحاولة القيام بأعمال هجومية. إنهم يبحثون عن خيارات لمحاولة تغيير مسار الحرب.

ودعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مرة أخرى إلى إرسال صواريخ ذات مدى أطول إلى بلاده، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية. كما أبدت أوكرانيا استعدادها لتقديم ضمانات بعدم شن هجمات على الأراضي الروسية.

يشار إلى أن الحرب مازالت حتى الآن مستمرة منذ أكثر من 11 شهرا.