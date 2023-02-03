العاهل الأردني يعود إلى عمان عقب جولة شملت قطر وكندا وأمريكا

عاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة عمان، اليوم الجمعة، بعد جولة شملت دولة قطر وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.



وكان العاهل الأردني قد استهل جولته من الدوحة، بعقد لقاء مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



وفي العاصمة أوتاوا، التقى الملك عبد الله الثاني، الحاكم العام لكندا ماري سيمون، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



أما واشنطن المحطة الثالثة والأخيرة من الجولة، فقد شهدت مباحثات بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، ولقاءات مع عدد من أركان الإدارة الأمريكية.



يذكر أن العاهل الأردني عقد سلسلة لقاءات مع قيادات الكونجرس بشقيه الشيوخ والنواب، وعدد من لجان المجلسين، وممثلي منظمات يهودية دولية وأمريكية، وقيادات إعلامية أمريكية، كما ألقى الكلمة الرئيسة في حفل فطور الدعاء الوطني الـ 71.



وركز جدول أعمال جولة العاهل الأردني على بحث العلاقات الثنائية وسبل توطيدها، وأبرز قضايا الإقليم والعالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



ورافق العاهل الأردني في زيارته للولايات المتحدة الملكة رانيا العبد الله، و الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.