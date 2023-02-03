ماكرون يندد بـ«الاندفاع المتهور» لإيران في برنامجها النووي ويحذر طهران من استمراره

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي، محذرا طهران من أن استمرار هذا المسار سيكون له حتما عواقب.

جاءت تصريحات ماكرون بعد مأدبة عشاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يقوم بزيارة لفرنسا الأولى له منذ عودته إلى سدة الحكم.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي إن الرئيس أكد مجددا الحزم اللازم لمواجهة اندفاع إيران المتهور، والذي إذا استمر سيكون له عواقب لا محالة ومواجهة عدم شفافية طهران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة أعلى بكثير من حد 3.67% الذي حددته اتفاقية عام 2015 بشأن برنامجها النووي وهي تقترب بذلك من إنتاج 90% من النسبة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية.

وأعرب الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي عن عزمهما "العمل معا" ضد الأنشطة "المزعزعة للاستقرار" لإيران في الشرق الأوسط.

كما أكد ماكرون أن الدعم الإيراني للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سوف يعرضها إلى مزيد من العقوبات والعزلة.