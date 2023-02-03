سفير روسيا بإفريقيا الوسطى: ندعم الجيش المحلي في السيطرة على البلاد وانسحاب فرنسا غير مؤثر

أكد السفير الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف، أن موسكو تدعم الجيش المحلي بمدربيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انسحاب الجيش الفرنسي منها لم يؤثر على الوضع في البلاد.



وذكر بيكانتوف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع الأمني.



وأوضح السفير الروسي أن الجيش الحكومي لجمهورية إفريقيا الوسطى بدعم من المدربين الروس ينفذ بنجاح عمليات لمنع تسلل مسلحي الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى البلاد من الخارج للاستيلاء على المناطق السكنية والاعتداء على الهيئات الحكومية والعسكريين ورجال الشرطة.