 وزير خارجية قطر يحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف تمويل أونروا - بوابة الشروق
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وزير خارجية قطر يحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف تمويل أونروا

وكالات
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 5:08 م | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 5:08 م

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في نيويورك اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة سبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق القطاع كافة.

وشدد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، على الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في مساعدة الملايين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، محذرا من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويلها.

ودعا إلى الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق.

وحضر الاجتماع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو.

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