التعادل يحسم مباراة ريزا سبور وقونيا في الدوري التركي

خيم التعادل السلبي على المباراة، التي جمعت بين تشايكور ريزا سبور وضيفه قوينا سبور، اليوم السبت، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ريزا سبور رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس، كما رفع قونيا سبور رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأصبح هذا التعادل هو السادس لريزا سبور مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في ثماني، فيما بات هذا التعادل هو العاشر لقونيا سبور مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في عشر.