التونسى معتز زدام يصل القاهرة للانضمام للمصري 

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أعلنت إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على وصول الدولى التونسى معتز زدام لاعب الفريق الأول للكرة بالنادى والمتنقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة من صفوف فريق الترجي التونسى لمدة 6 شهور حيث كان فى استقبال اللاعب مسئولى الجهاز الإدارى والعلاقات العامة للنادى .

وأنهى مسئولى المصرى إجراءات وصرف اللاعب ومن ثم التوقيع على عقود انتقاله للمصرى .

فيما ينتظم اللاعب اعتباراً من عصر اليوم بمران الفريق المقرر إقامته على ستاد الكلية الحربية .

حيث أعد الجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر برنامج تدريبى خاص للاعب حتى يتم تأهيله للمشاركة مع الفريق فى أسرع وقت ممكن .