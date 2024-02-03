المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قاعدة حرير الأمريكية قرب مطار أربيل

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم السبت، استهداف قاعدة حرير الأمريكية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان، بالطيران المسير، قائلة إن الاستهداف يأتي استمرار لنهجها في «مقاومة قوات الجيش الأمريكي في العراق والمنطقة».

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «استهداف القاعدة الأمريكية يأتي كذلك ردًا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل فلسطين في غزة»، مؤكدة استمرارها في «دك معاقل الأعداء»، بحسب ما جاء في البيان.

وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الكثير منها.

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن؛ أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.