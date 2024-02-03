حماس: العدوان الأمريكي على العراق وسوريا يخدم أجندة الاحتلال

أدانت حركة حماس بأشد العبارات الهجوم الأمريكي على كل من العراق وسوريا، قائلة إنها «تعتبره تصعيداً خطيراً، وتعدياً على سيادة البلدين العربيين، وتهديداً لأمنهما واستقرار المنطقة، خدمةً لأجندة الاحتلال التوسّعية والتغطية على جرائمه المروّعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتحمل المسئولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا، والذي يصب الزيت على النار».

وأكدت أن «المنطقة لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بوقف العدوان الصهيوني، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الصهيوني النازي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة».

وأضافت: «وهو ما يستدعي من واشنطن مراجعة سياساتها العدوانية، واحترامها لسيادة الدول ومصالح الشعوب العربية التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا من جرائم إبادة تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع».

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن «الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قوات العراق الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، إلى قصف من عدة طائرات أمريكية».

ونوه في بيان، صباح السبت، أن «هذا العدوان السافر أدى إلى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين».

وأشار إلى أن «الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان»، مؤكدًا أنه «ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسئولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة، وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية».

وحذر من أن «هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب».

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية ضربات انتقامية استهدفت أكثر من 85 موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني والمتحالفين معه في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربة العسكرية الأمريكية ردا على هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن؛ أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.