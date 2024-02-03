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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة العراقية: الضربة الأمريكية تضع أمن البلاد والمنطقة على حافة الهاوية

هديل هلال
نشر في: السبت 3 فبراير 2024 - 11:48 ص | آخر تحديث: السبت 3 فبراير 2024 - 11:48 ص

قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن «الإدارة الأمريكية أقدمت على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قوات العراق الأمنية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، إلى قصف من عدة طائرات أمريكية».

وأضاف في بيان، صباح السبت، أن «هذا العدوان السافر أدى إلى ارتقاء 16 شهيداً، بينهم مدنيون، إضافة إلى 25 جريحا، كما أوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين».

وأشار إلى أن «الجانب الأمريكي عمد بعد ذلك إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان»، مؤكدًا أنه «ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسئولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة، وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية».

وحذر من أن «هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب».

وجدد رفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات، معقبًا: «وعلى جميع الأطراف أن تدرك ذلك، فأرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين».

وأكمل: «في الوقت نفسه نؤكد أن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية».

وأكد أن الحكومة العراقية ستبذل كل الجهد الذي تقتضيه المسئولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرضها ومدنها وأرواح أبنائها في القوات المسلحة بكل صنوفها.


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