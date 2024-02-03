وكيل إسكان النواب يوضح سببا محتملا لعدم الإفصاح الكامل عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا توجد الكثير من المعلومات بخصوص مشروع رأس الحكمة الذي جرى الحديث عنه مؤخرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ عنوان هذا المشروع يحمل خيرًا لمصر، وهو أمر مُرحّب به.

وأوضح أن هناك الكثير من الشركات السعودية والإماراتية والكويتية التي حققت نجاحات في منطقة الساحل الشمالي، وأتاحت الكثير من فرص العمل، مؤكدًا أن المنافسة القائمة حاليًّا تتيح مناخًا إيجابيًّا بما يصنع مستقبلا جيدًا.

وأشار إلى أن عدم الإفصاح الكامل عن مشروع رأس الحكمة قد يكون راجعًا إلى أنه لا يزال في مرحلة إنهاء التعاقد، موضحًا أنه لا يعلم سبب الإعلان عنها في الفترة الماضية.

وتوقع أن يتم إعلان تفاصيل هذا المشروع خلال فترة وجيزة قد تستغرق أيامًا أو أسابيع، موضحًا أن الاستثمار الخارجي أمر مُرحب به للغاية في مصر.

ولفت إلى أنّ الفرص الاستثمارية في هذه المدينة ليست سياحية فقط لكنها تشمل أيضًا فرصًا صناعية وسكنية وتجارية وخدمية، لتكون المدينة حية طوال العام.