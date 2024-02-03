الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطفلة هند وفريق الإنقاذ يظل مجهولا بعد 118 ساعة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، بأنه بعد أكثر من 118 ساعة مرت ولا يزال مصير فريقنا الذي خرج لإنقاذ الطفلة هند مجهولا.



وناشد الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي التدخل للضغط على الاحتلال لكشف مصير الطفلة هند وطاقم الإسعاف.



وكان طاقم إسعاف من الهلال الأحمر، قد تحرك الإثنين الماضي، لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



وقال عدد من طواقم الجمعية، في مقطع فيديو نشر الثلاثاء ، إن مكان الحادث بمدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة).



كما أعلنت الجمعية، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".