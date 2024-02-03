مازن الغرباوي يقابل رئيسة جمهورية جورجيا علي هامش المهرجان الدولي للمسرح

التقي الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالسيدة سالومي زورابيشفيلي رئيسة جمهورية جورجيا، خلال تواجده فيها لحضور المهرجان الدولي للمسرح هناك، وأهداها بعض الهدايا التذكارية من التراث المصري، كما أهداها نسخة من مسرحيته الأخيرة "المدمر" ووقعت له على نسخة أخرى كإهداء.

وعبر مازن الغرباوي، عن سعادته بهذا اللقاء على هامش المهرجان مع مجموعة من المسرحيين والضيوف المتواجدين في المهرجان، وتحدث معها في لقاء ودي جميل عن الفن وأهميته ودوره وشكرته رئيسة الجمهورية على تواجده كنموذج للشباب المصري.

وقال الغرباوي: "أنا فخور وسعيد بهذا اللقاء، وأنني كفنان مصري التقي برئيسة جمهورية دولة جورجيا، وهي سيدة مثقفة وتقدر الفن والفنانين وظهر هذا خلال حديثها معي، وخاصة فيما يخص العلاقات الوطيدة بين مصر وجورجيا وخاصة العلاقات الثقافية.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتهت دورته الثامنة، التي كانت تحمل اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر عباسي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.