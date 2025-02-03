زخم كبير بجناح دار الشروق في عاشر أيام معرض الكتاب

- يوسف زيدان ومحمد طه يوقعان أعمالهما وسط حضور جماهيري كبير



شهد جناح دار الشروق رقم B29 بقاعة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس الأحد نشاطا كبيرا للغاية وازدحاما كبيرا للغاية، وهذا استمرار لحالة الزخم الكبير الذي يشهده الجناح منذ بداية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وعلى مدار أيام المعرض حيث شهد الجناح تواصل حضور عديد من كتاب دار الشروق، والذين حرصوا على توقيع نسخ من أعمالهم المختلفة، والتفاعل مع القراء، وأخذ صور تذكارية في الجناح ومع القراء والزوار المختلفين.

وتواجد الكاتب والروائي الكبير الدكتور يوسف زيدان بجناح دار الشروق، وذلك ضمن لقاءات المؤلفين التي ينظمها جناح دار الشروق يوميا، ووقع يوسف زيدان للقراء على روايته الأحدث "الحصيد" والصادرة حديثا عن دار الشروق، وعلى مجموعة مؤلفاته المتنوعة المتواجدة بجناح دار الشروق.

وذلك في حضور عدد كبير من القراء في تجمع كبير وأعداد كبيرة من القراء بجناح دار الشروق من المهتمين والمحبين للكاتب والروائي الكبير الدكتور يوسف زيدان، ولكتاباته المختلفة، والذين حرصوا على توقيع عمله الأحدث وأعماله الأخرى السابقة والمتنوعة، والتقاط عديد الصور التذكارية المختلفة مع يوسف زيدان أثناء التوقيع.

• حوارات ثرية

وفي أثناء التوقيع دارت حوارات شديدة الثراء بين يوسف زيدان والقراء المختلفين، ومن أبرزها حواره الثري مع القارئ الصغير عبد الرحمن الدكتور والذي يبلغ من العمر عشر سنوات، واستقبله الدكتور يوسف زيدان بترحاب شديد وأجاب عن كل أسئلته إجابات مستفيضة وشارحة وسط أجواء شديدة الحميمية، بين يوسف زيدان وعبد الرحمن الدكتور، وكل القراء الآخرين.

وتواجد أيضا بجناح دار الشروق الكاتب الدكتور محمد طه، ووقع الدكتور محمد طه للقراء على أحدث أعماله "في دايرة الرحلة"، والصادر حديثا عن دار الشروق، وأيضا على مجموعة أعماله الأخرى المختلفة المتواجدة بجناح دار الشروق.

وذلك وسط حضور جماهيري كبير للغاية من قراء ومحبي وجمهور الدكتور محمد طه، وقام الدكتور محمد طه بتوقيع عديد النسخ من أعماله المختلفة وحرص القراء على التقاط الصور التذكارية معه ودارت بعض المناقشات القصيرة بين الدكتور محمد طه والقراء المختلفين، والذين تتنوع أعمارهم بشكل كبير، وذلك وسط زخم كبير أضفاه القراء بجناح دار الشروق.

وتواجد بجناح دار الشروق أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، أحمد بدير مدير عام دار الشروق، الكاتب توماس جورجيسان، الشاعر أحمد حداد، الكاتبة والروائية نورا ناجي، الدكتورة والكاتبة وفاء شلبي، نانسي حبيب مسئول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسئول التسويق بالدار.

هذا بالإضافة لجمهور القراء والذين توافدوا بأعداد كبيرة على جناح دار الشروق، وشهد الجناح استمرار التواجد المبكر من رواد المعرض المختلفين، وذلك من خلال عديد القراء الشغوفين بمطالعة أحدث وأقيم الإصدارات والمؤلفات الخاصة بدار الشروق، وتصاعد أعداد القراء والزوار بالجناح على مدار اليوم، وازدحم الجناح للغاية أثتاء توقيع الكاتب الكبير والدكتور يوسف زيدان، والكاتب والدكتور محمد طه.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يجمع بين دور نشر محلية ودولية تقدم مجموعة متنوعة من الكتب في شتى المجالات، بما في ذلك الأدب، التاريخ، التنمية الذاتية، والعلوم، كما يتميز بتنظيم أنشطة ثقافية وورش عمل تناسب كل الأعمار، مما جذب العائلات والطلاب على حد سواء.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتشهد الدورة الـ56 فعاليات ثقافية وفنية يشارك فيها نخبة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب والأجانب، وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قد افتتح يوم الخميس الموافق 23 يناير معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 رسميا، وسط حضور رسميا كبير من الكثير من الوزراء، ووسط تغطية صحفية وإعلامية كبيرة.

جدير بالذكر أنه تحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.