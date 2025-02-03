أوغندا تبدأ تجربة لنشر لقاح الإيبولا بعد وفاة ممرضة وإصابة شخصين

بدأت السلطات الأوغندية، اليوم الاثنين، تجربة سريرية جديدة لنشر لقاح ضد سلالة فيروس إيبولا السودان التي راح ضحيتها شخصا واحدا في تفشي المرض الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان له اليوم الاثنين، إن هذه هي التجربة الأولى لتقييم فعالية اللقاح ضد سلالة فيروس إيبولا السودان .

وتستهدف الدراسة العاملين في الميدان الصحي وغيرهم ممن تعرضوا لسلالة الإيبولا التي بدأت بعد أربعة أيام من إعلان أوغندا عن وفاة ممرضة في العاصمة كمبالا.

كما تم تأكيد حالتي إصابة آخريين من أقارب الضحية الأولى اليوم الاثنين .

ويحقق المسؤولون في مصدر تفشي المرض.

وينتشر الإيبولا عن طريق ملامسة سوائل جسم شخص مصاب أو مواد ملوثة.

وتشمل الأعراض الحمى والقيء والإسهال وآلام العضلات وفي بعض الأحيان النزيف الداخلي والخارجي.

يشار إلى أن مجموعة من العلماء تطور بروتوكولات بحثية تتعلق بالنشر المخطط له لأكثر من ألفي جرعة من لقاح مرشح ضد سلالة فيروس إيبولا السودان، طبقا لما ذكره بونتيانو كاليبو، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الفيروسات في أوغندا.

وأضاف "يتم الإسراع من وتيرة البروتوكول" للحصول على جميع الموافقات التنظيمية الضرورية. وتابع "هذا اللقاح لم يتم ترخيصه بعد".

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان أن دعمها لاستجابة أوغندا للتفشي، يشمل إتاحة الوصول إلى 2160 جرعة من اللقاح التجريبي.